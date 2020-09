My Hero Academia: Deku è pronto, la battaglia si avvicina alla fine?

My Hero Academia si sta avvicinando alla parte finale di un arco narrativo ricco di colpi di scena e di eventi memorabili. Kohei Horikoshi ha delineato con attenzione gli ultimi sviluppi affinché gli aspiranti Heroes di classe A potessero superare i propri limiti e affrontare con coraggio uno degli ostacoli più difficili del franchise.

La battaglia tra le due fazioni ha subito numerosi capovolgimenti da una parte all'altra nel corso dell'imponente guerra tra eroi e villain e l'esito dello scontro resta tuttora incerto. Nonostante il leader del Fronte di Liberazione del Paranormale sia riuscito a mettere alle strette tutti i suoi avversari, Shigaraki ha iniziato a sentire il peso dei propri limiti aggravati dal mancato completamento dell'operazione.

Come se ciò non bastasse, Deku è infuriato a causa degli attacchi che hanno messo a repentaglio la vita dei suoi maestri al punto tale da convincerlo a prendere la decisione di oltrepassare i paletti auto-imposti e sfruttale il 100% del One for All. Durante la battaglia, infatti, Midoriya è stato in grado di utilizzare l'abilità di Nana Shimura, Float, fondamentale per evitare i potenti attacchi di Shigaraki e pareggiare la disparità di potere tra i due.

Ad ogni modo, l'esito dello scontro è agli sgoccioli e dipenderà dal giovane aspirante eroe. Riuscirà Deku a tenere a bada Tomura o sarà brutalmente sconfitto come gli altri Pro Heroes? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.