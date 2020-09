My Hero Academia: Deku è pronto a sacrificarsi pur di sconfiggere Shigaraki?

Tomura Shigaraki è una delle figure più pericolose mai affrontate dai protagonisti di My Hero Academia. La sua volontà di ribaltare la società degli eroi è ferrera, ma anche Deku e gli altri sono determinati a fermarlo. Dove si spingerà Midroiya?

Il leader dei Villain è dotato di una personalità folle, empatica e pericolosa; il suo unico obiettivo è quello di cancellare per sempre i finti ideali dei Pro Heroes. E con l'All For One finalmente a piena disposizione, il suo piano sembra giunto a compimento. A pararsi dinanzi al suo cammino, però, c'è ancora Deku.

Nel capitolo 285 di My Hero Academia i due si sono dati battaglia con ardore, ma l'ago della bilancia sembra pendere a favore del Villain. Shigaraki intende utilizzare il suo Quirk di decadimento su chiunque si trovi nelle vicinanze, ma grazie ai suoi nuovi poteri, Deku lo ha bloccato in aria. Tuttavia, per mantenerlo sospeso, il giovane eroe sta ricorrendo alle ultime risorse a disposizione.

In questo arco narrativo, Midoriya ha raggiunto il Plus Ultra! e sta andando oltre i suoi effettivi limiti. Il One For All 100% sta lentamente mettendo fuori uso il suo corpo, in particolare le braccia, ma in qualità di eroe non può fermarsi. Il destino dei suoi amici è nelle sue mani; dove è disposto a spingersi pur di salvare le vite degli innocenti? Deku si sta rivelando essere il degno successore di All Might, nonché assoluto protagonista delle forze del bene. Nonostante la scena sia tutta di Deku, anche Bakugo è stato protagonista di un clamoroso colpo di scena nel capitolo 285 di My Hero Academia. Inoltre, il ragazzo esplosivo ha rivelato la doppia natura dell'One For All.