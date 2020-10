My Hero Academia: Deku è il protagonista di un esilarante post diventato virale

Con gli ultimi eventi del manga di My Hero Academia, soprattutto l'annuncio del ritorno dell'anime con la quinta stagione, la popolarità di Deku e compagni sta continuando a crescere, e il giovane Hero protagonista ha fatto la sua apparizione anche in un post pubblicato dall'emittente statunitense ESPN, per commentare il crollo di una squadra.

Molti di voi ricorderanno sicuramente le espressioni che Izuku Midoriya aveva nelle prime pagine del manga creato da Kohei Horikoshi, soprattutto quando ha scoperto di non possedere un Quirk, e quindi di non aver alcuna possibilità di diventare un Hero, e coronare così il suo sogno. Per quanto questo triste background si sia poi trasformato nell'epica storia che è attualmente in corso, la delusione e la tristezza avevano profondamente segnato il protagonista, salvato solo dalla sua volontà e dall'One For All ereditato da All Might.

Da alcuni anni la squadra di baseball Atlanta Braves non riesce a risalire in classifica, collezionando una sconfitta dopo l'altra, e per commentare questa situazione, e stare vicino ai tifosi, l'emittente ESPN ha condiviso su Twitter il simpatico post che potete trovare in calce alla notizia, dove appare Deku con un cappello del team in questione, di fronte ad una TV, e in lacrime per l'ennesima partita persa.

Cosa ne pensate di questo meme? Avreste preferito vedere l'immagine di qualche anime basato sullo sport come Haikyuu! o Slam Dunk al posto di Deku? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Ochako ha preso vita in un fedele cosplay, e vi lasciamo scoprire se il Quirk di Yayorozu è davvero adatto ad un Hero.