My Hero Academia: Deku è una ragazza nel cosplay di Alice Lone Unicorn

Mentre i numerosi fan di My Hero Academia attendono la nuova trasposizione animata, una cosplayer ha deciso di condividere una propria foto nella quale veste il costume da eroe di Izuku Midoriya. Andiamo insieme a vederla.

Tragici avvenimenti raccontati nel manga di Kohei Horikoshi ne hanno sconvolto la società e nel frattempo alcune novità fanno gioire i fruitori della serie animata che presto potranno godersi le nuove avventure degli aspiranti eroi. È infatti stato diffuso un nuovo trailer per My Hero Academia 5 che preannuncia il ritorno dei protagonisti della classe 1-A del liceo Yuei ed anche dei ragazzi della sezione 1-B.

Per omaggiare Deku, colui che è destinato a succedere al ruolo di All Might come simbolo della pace, l'utente Reddit Alice Lone Unicorn ha condiviso la propria interpretazione del giovane in una versione tutta al femminile. Come possiamo vedere nell'immagine al termine della news, la ragazza presenta i capelli tinti di verde ed indossa il costume, dello stesso colore, dell protagonista sul cui cappuccio possiamo notare le tipiche orecchie disegnate ad imitazione dei capelli dell'ex eroe numero uno.

Cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordo inoltre che è in produzione un terzo film animato dedicato all'opera di cui recentemente il wrestler John Cena ha condiviso il poster di My Hero Academia.