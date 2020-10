My Hero Academia: Deku diventa reale grazie a un magnifico busto in scala 1:1

La serie di My Hero Academia , creata da Kohei Horikoshi, è stata immediatamente un successo editoriale, conquistando milioni di lettori in tutto il mondo, e riuscendo ad appassionarli alle avventure di Deku e dei suoi compagni, nel difficile mondo che vede costantemente contrapposti Hero e Villain.

Partendo da una trama alquanto lineare, facciamo la conoscenza di Izuku Midoriya, ragazzo timido e impacciato, privo di qualsiasi abilità speciale, ma comunque sempre guidato da una bontà di fondo, e volenteroso di usare quest'ultima per aiutare gli altri. Il colpo di scena maggiore nella parte iniziale è l'incontro con All Might, Pro Hero Numero 1, che designa come erede del Quirk One For All proprio Deku.

Ora My Hero Academia si trova al capitolo 286, e in questi 6 anni di pubblicazione sulla celebre rivista Weekly Shonen Jump abbiamo assistito all'impressionante crescita di Deku, che lo ha portato ad essere un vero Hero, pronto a sacrificarsi per il bene altrui, e per omaggiare un personaggio del genere la casa produttrice Takara Tomy ha deciso di realizzare, su richiesta, dei busti da collezione in scala 1:1.

Nel post riportato in calce trovate delle immagini riguardanti la statua in questione, perfettamente dettagliata e con una splendida base con il nome del personaggio e la sigla UA per indicare l'accademia. Si tratta di un prezioso oggetto da collezione, alto circa 1 metro, e che sarà disponibile a partire da marzo 2021 per un prezzo di circa 2780 euro.

Ricordiamo che la stagione 5 di My Hero Academia si è mostrata in un trailer, e vi lasciamo ad un epico crossover tra ONE PIECE e My Hero Academia.