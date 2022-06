My Hero Academia: Deku diventa reale grazie ad una ricostruzione con artbreeder

Il software di artbreeder, insieme al talento artistico di Photosop e alla creatività degli artisti, ha dato modo di ricostruire diversi personaggi dal mondo anime e manga nella realtà. Qualcuno si è cimentato nell'impresa per tentare di ricostruire il volto del protagonista di My Hero Academia.

Mentre il manga di Kohei Horikoshi entra nel pieno dell'ultimo arco narrativo, nel frattempo la community ha cominciato ad aumentare i propri sforzi per supportare l'opera che è entrata nella saga finale. Alcuni artisti, infatti, hanno cominciato a sfruttare il proprio talento e il genio di diversi software per cimentarsi in imprese originali.

Artbreeder, in questo, è diventato uno dei programmi più popolari del momento viste le sue incredibili capacità di riuscire a ricostruire nella realtà il volto di diversi personaggi anime. L'artista conosciuta come odeliasenpai, a tal proposito, ha realizzato una particolare fan-art che reinterpreta così Deku, il protagonista di My Hero Academia, con un aspetto più realistico. Il suo lavoro, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato apprezzato grazie all'attenzione ai dettagli e alla fedeltà al personaggio originale.

Prima di salutarvi, cosa ne pensate di quest'altra illustrazione con artbreeder di Sanji da ONE PIECE? Diteci la vostra opinione a riguardo sul lavoro di odeliasenpai con un commento qua sotto.