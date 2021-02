My Hero Academia: Deku rende omaggio a John Cena nel poster della terza pellicola?

Il poster della terza pellicola di My Hero Academia include tantissimi dettagli e ai più a primo impatto è sfuggito un simpatico easter egg. Deku, al centro dell'illustrazione, sembra imitare John Cena, attore e superstar WWE noto in tutto il mondo per il suo "You Can't See Me".

Mentre tutti erano intenti ad analizzare il logo WHA, la presunta Alleanza Mondiale degli Eroi che dovrebbe debuttare nel film I Tre Moschettieri, una piccola e simpatica sottigliezza è sfuggita proprio da sotto agli occhi. Al centro del poster, Deku pare proprio stare imitando il gesto per cui è tanto noto John Cena.

A fare luce su questo easter egg è stato l'utente Twitter Fountain Deku, che ritagliando parte del poster e ponendogli di fianco un immagine della superstar WWE ha evidenziato le somiglianze tra le due mosse. Ma si tratta di una semplice coincidenza oppure di una citazione voluta per omaggiare il wrestler?

Al momento, così come questo mistero, la pellicola è ancora avvolta da una fitta coltre di nebbia. Secondo alcune indiscrezioni, in questo terzo film dovrebbero debuttare eroi professionisti provenienti da tutti gli angoli del mondo. I Tre Moschettieri potrebbero essere decisivi per il futuro di My Hero Academia. I doppiatori dei Tre Moschettieri hanno commentato l'annuncio del terzo film di My Hero Academia.