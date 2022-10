My Hero Academia: Deku sta per replicare il jutsu più potente di Naruto?

La battaglia più attesa dell'arco finale di My Hero Academia è appena cominciata. Dopo tanta attesa, Tomura Shigaraki finalmente si trova faccia a faccia con Izuku Midoriya. Tuttavia, Deku non sembra intenzionato in alcun modo a uccidere il suo nemico giurato. Ma allora come farà a sconfiggerlo?

Anche se Shigaraki, ormai completamente in balia del volere di All For One, ha appena ucciso Bakugo e gravemente ferito Mirko, Nejire Hado, Suneater e Best Jeanist, Midoriya non si è lasciato andare, riuscendo a mantenere il controllo anche grazie alle parole di Mirio.

Prima di dare il via alle danze, Deku conferma di voler salvare l'antagonista di My Hero Academia, il quale in fondo all'animo nasconde un bambino bisognoso di aiuto. Ma come può salvare Shigaraki senza ucciderlo, o ferirlo gravemente?

Secondo alcune teorie fanmade, Deku potrebbe presto replicare una delle tecniche più iconiche e potenti di Naruto. Izuku Midoriya copierà il famoso Talk no Jutsu del biondo ninja del Villaggio della Foglia.

Per i pochi che ancora non conoscono questa tecnica, essa consiste nello sconfiggere l'antagonista con le parole, piuttosto che con la violenza. Naruto, spiegando che esiste un modo migliore per vivere piuttosto che distruggere il mondo con crudeltà, ha convertito antagonisti come Gaara, Nagato, Obito e tanti altri facendoli votare alla sua causa.

Come Naruto, Izuku Midoriya parlerà a cuore aperto a Shigaraki/All For One, risvegliando la coscienza di Tenko Shimura. A quel punto, Shimura diverrebbe un prezioso alleato nella causa contro i Villain e la guerra che tanto caos sta portando nella società degli eroi cesserebbe immediatamente. Ma secondo voi, realmente Midoriya replicherà il Talk no Jutsu di Naruto? Per il momento, il combattimento tra i due è spietato con Deku che sta usando al massimo il suo One For All in My Hero Academia.