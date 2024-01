My Hero Academia, Deku riceverà in eredità quel fortissimo Quirk?

Il capitolo 412 di My Hero Academia uscirà ufficialmente il 22 gennaio 2024. Tuttavia, spoiler e fughe di notizie sono già apparse online e il ritorno di un personaggio in particolare ha fatto sorgere domande e ipotesi da parte dei fan sul futuro di Deku.

Nel capitolo precedente, Shigaraki aveva toccato Deku e gli aveva rubato uno dei suoi Quirk, il Senso del Pericolo. Gli spoiler del capitolo 412 di My Hero Academia mostrano infatti un Deku in difficoltà che combatte un Shigaraki in netto vantaggio.

In quel momento, la storia si sposta su Kudou, il secondo utente del One For All. L'uomo sta pensando a come non riusciva ad accettare Deku come nono utente. Tuttavia, ha cambiato idea dopo aver visto che la determinazione del giovane non ha mai vacillato, nemmeno quando è stato maltrattato da Bakugo o da altri eroi. Subito dopo, la mano di Star and Stripe appare nel mondo delle vestigia del One For All puntando verso qualcosa, e sia Kudou che Toshinori Yagi si voltano a guardare il punto indicato dalla ragazza. Dopo essere rimasto sorpreso da ciò che Star and Stripe voleva mostrare loro, Kudou chiede a Deku di lasciare andare il One For All.

Con tutti questi sviluppi, i fan si sono chiesti se Deku riceverà un nuovo Quirk, in quanto questa potrebbe essere l'unica spiegazione per la quale Kudou chiederebbe a Deku di lasciar andare il One For All. È difficile dire se il protagonista riceverà il Nuovo Ordine Mondiale di Star and Stripe, tuttavia, l'improvvisa apparizione della mano del defunto hero nel mondo delle vestigia suggerisce che questo potrebbe essere il caso. Qui potete trovare il funzionamento del Quirk di Star and Stripe di My Hero Academia.

Gli spoiler del capitolo 412 hanno lasciato molti fan con tante domande. Non resta che aspettare il 22 Gennaio per scoprire quale sarà il destino del One For All.