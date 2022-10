My Hero Academia: Deku riuscirà a salvare quel bambino?

Esattamente come un vero eroe shonen, Izuku Midoriya non ha alcuna intenzione di uccidere il suo rivale. Anzi, addirittura vorrebbe salvarlo e indirizzarlo nella via del bene. Ma ciò è realmente ancora possibile? Analizziamo l'attuale situazione di My Hero Academia.

Deku è finalmente riuscito a tornare sul campo di battaglia e anche avendo visto quel che ha fatto Shigaraki ai suoi compagni non si è lasciato andare al puro istinto e all'ira. In My Hero Academia 367 pone infatti un quesito al mostro che ha dinanzi a lui. “Shigaraki è ancora lì?”, chiede il giovane Hero. Dunque, il suo obiettivo è ancora quello di salvare l'antagonista. Ma da dove nasce questo suo sogno?

Deku realizza di voler salvare Tomura Shigaraki durante la sua conversazione con le Vestigia di One For All, le quali gli chiedono se sia davvero pronto a uccidere il nemico. Midoriya nega questa possibilità, affermando di aver percepito un bambino in cerca di aiuto in Shigaraki. Quel bambino, come abbiamo visto durante questo Atto Finale, è Tenko Shimura, il nipote di Nana Shimura.

Lo spirito di Tenko sopravvive ancora nel corpo di Shigaraki, ormai preda della volontà di All For One e seppure quest'ultimo neghi la sua presenza, Mirio e Nana Shimura rivelano a Deku che il bambino è ancora lì con loro. Una volta avuta questa conferma, in My Hero Academia 368 si lancia subito all'attacco con il potere della seconda vestigia. Come farà Midoriya a salvare la coscienza di Tenko Shimura, e a scinderla da quella di All For One, è però ancora un mistero. Secondo voi, il piccolo Tenko verrà tratto in salvo da Izuku oppure verrà infine completamente divorato da All For One?