My Hero Academia: un Deku sbarazzino con il costume di Spider-Man in un fantastico artwork

My Hero Academia ha ancora un anno di serializzazione prima della conclusione, ma se i fan dei supereroi sono certi di qualcosa, è che Izuku diventerà il più grande eroe di tutti i tempi. Il creatore Kohei Horikoshi ha modellato il design del ragazzo basandolo sui supereroi che ammirava di più.

Dopo tutto, è difficile trascurare l'influenza di Spider-Man su Deku nel manga, e un artista ha donato ai due eroi uno splendido crossover con un nuovo artwork. La fanart My Hero Academia X Spider-Man è la seconda a diventare virale e arriva per gentile concessione dell'utente Twitter tivolart, come potete vedere in calce alla notizia.

L'artwork mostra Izuku Midoriya nella tuta di Spider-Man, e i fan stanno follemente amando il look tagliente donato all'eroe. Dopotutto, non capita tutti i giorni di vedere l'eroe fare il cosplay di una leggenda Marvel, e ha anche una serie di piercing alle orecchie per rendere il look ancora più ribelle.

Come potete vedere, Deku indossa un costume classico rosso-blu di Spider-Man. La più grande differenza in questo costume è il simbolo del ragno sul petto che invece di essere il ragno bianco di Peter Parker, qui è di un verde quasi incandescente, tipico colore della manifestazione del One For All di Midoriya. Questo bagliore si riflette negli occhi di Izuku e sembra pronto a scatenare tutta la potenza del One For All.

Dagli occhi ammantati ai capelli ribelli e ai piercing, questo look tagliente mette in mostra un nuovo lato di Izuku. Questo tipo di estetica è totalmente fuori dalla sua norma, ma funziona tremendamente bene. E dato che Horikoshi ama Spider-Man, i fan di My Hero Academia sono impazziti dietro questo crossover non ufficiale.

Purtroppo, non ci sono piani per introdurre Deku a Peter Parker nello stesso universo (per ora), ma questo artwork dimostra che un crossover tra i due ha molto potenziale. Horikoshi avrebbe sicuramente colto al volo l'occasione di inchiostrare l'artwork ufficiale dell'eroe, e Izuku potrebbe imparare una cosa o due dall'amichevole Spider-Man di quartiere di Marvel Comics.

Cosa ne pensate di questo splendido restyling di Deku di My Hero Academia? Pensate che Midoriya e Peter Parker possano andare d'accordo? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.