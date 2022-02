My Hero Academia: Deku supera ogni limite nel cosplay bodypaint di Kayla

Il percorso di crescita di Izuku Midoriya in My Hero Academia è stato pieno di ostacoli, sfide e difficoltà che lo hanno messo a dura prova in svariate occasioni, spingendolo a superare i propri limiti per adempiere al suo dovere di Hero. Una fan della serie di Horikoshi ha quindi deciso di omaggiarlo con un magnifico cosplay bodypaint.

Un timido ragazzo nato senza Quirk che sognava di diventare un Hero come il Simbolo di Pace All Might e scelto da quest’ultimo come erede dell’One For All, si è effettivamente trasformato in un grande eroe pronto a sacrificarsi per salvare gli altri, e costantemente guidato da un ferreo senso del dovere.

Sono questi i due valori principali che probabilmente l’appassionata @sailorkayla ha voluto incarnare nel suo cosplay bodypaint dedicato proprio a Deku con attivo il Full Cowl, ricreato sia attraverso il trucco che con l’aggiunta di effetti speciali. Si tratta di una tecnica sviluppata da lui stesso per limitare i danni del One For All al suo corpo, e che allo stesso tempo gli permette di essere più rapido, forte e di avere migliori riflessi in battaglia.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay lasciando un commento qui sotto.