My Hero Academia: Deku e Toga diventano una coppia in questo cosplay

Himiko Toga e Izuku Midoriya non sono una coppia e mai lo saranno nella storia ufficiale scritta e disegnata da Kohei Horikoshi. A meno di un improbabile ravvedimento della villain e a un ancora meno improbabile infatuazione di Deku verso di lei, questo sviluppo sarà impossibile da vedere nel manga e nell'anime di My Hero Academia.

Eppure c'è chi fantastica di vedere Himiko Toga rubare a Ochako Uraraka quello che sembra essere il suo ruolo futuro come amante di Deku. Ci sono tante fanart e fanfiction a tema, ma queste ora prendono corpo in modo diverso grazie a un cosplay a tema My Hero Academia.

Sammyscosplay si è spesso concentrata sul mondo supereroistico che ha conquistato da tempo Weekly Shonen Jump. Adesso la vediamo in compagnia di Valeriecosplays nella realizzazione di un cosplay di coppia con Deku e Toga. In basso possiamo vedere la foto dove Deku sarebbe diventato un villain e, insieme, i due sembrano essere una coppia molto affiatata. Toga riprende il classico vestito da liceale con maglioncino, mentre il protagonista di My Hero Academia cambia il colore del costume passando dal verde al nero. Non mancano sangue e sguardi da psicopatici.

Sarebbe difficile però vedere una situazione del genere considerato che Toga tenterebbe di succhiargli tutto il sangue ad ogni occasione. Ci sono però molti fan che vorrebbero leggere uno spin-off su Toga.