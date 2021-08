My Hero Academia: Deku torna a teatro con un nuovo spettacolo, in arrivo a dicembre

My Hero Academia, una delle serie più seguite e amate dalla community di appassionati di anime e manga, sta per tornare, dopo numerosi rinvii dovuti alla diffusione della pandemia, nei teatri giapponesi con un nuovo spettacolo, dal titolo The Ultra Stage Real Hero PLUS ULTRA, la cui data d'uscita è stata fissata nel mese di dicembre 2021.

Mentre lo straordinario successo della pellicola World Heroes Mission continua a crescere, sbaragliando ogni record registrato finora dal franchise, e nell'anime ha avuto inizio la tanto discussa, e attesa, saga denominata My Villain Academia, Deku e i suoi compagni della Classe 1-A verranno portati in vita grazie allo spettacolo diretto da Tsuneyasu Motoyoshi, già regista degli scorsi adattamenti teatrali, e scritto da Hideyuki Nishimori.

Considerati i diversi ritardi nella produzione, anche per positività degli attori al COVID-19, gli autori hanno deciso di rimandare più volte l'esibizione pensando ad una versione più completa e ricca rispetto all'idea iniziale. Tra i personaggi che agiranno sul palco ci saranno anche Villain come Dabi, Himiko Toga e Twice, assenti dalla sceneggiatura originale.

Lo spettacolo sarà ospitato dal 3 al 12 dicembre 2021 nel Tokyo Dome City Hall, per poi spostarsi dal 24 al 26 dello stesso mese nel Tokyo Gekijo, primo teatro giapponese ad essere costruito seguendo uno stile occidentale, e dove vengono spesso rappresentati dei Kabuki. In fondo alla pagina potete anche trovare la locandina ufficiale dello spettacolo, condivisa sui social dalla pagina @heroaca_stage.

