My Hero Academia: Deku e Uraraka insieme in questa nuova illustrazione di Horikoshi

Ci si sta avvicinando al finale di My Hero Academia, con Kohei Horikoshi che si sta occupando di redigere gli ultimi capitoli del suo manga ormai da diversi mesi. La guerra tra eroi e villain ha portato tutti sul campo di battaglia e ciò vuol dire tanti scontri fratricidi, sentiti ed emozionanti, ma anche i loro esiti imprevedibili e terribili.

In Giappone, chi segue il manga in versione tankobon a breve potrà godersi le storie di My Hero Academia volume 36, che mette in risalto lo scontro tra Dabi e Todoroki, come si vede già dalla copertina. Ovviamente non saranno solo questi i contenuti del prossimo volume. Intanto però, come di consueto, il mangaka Kohei Horikoshi ha deciso di celebrare l'uscita con un'illustrazione dedicata.

Come si può notare nel tweet in basso, l'autore ha realizzato un disegno con Deku e Uraraka fianco a fianco, entrambi felici e sorridenti. Deku indossa il costume da eroe ma con una giacca sulle spalle, mentre Uraraka ha l'abito da Uravity ma senza il suo casco. In aggiunta, Horikoshi celebra il ritorno dell'anime, con la sesta stagione di My Hero Academia ormai alle porte.

Dallo stesso volume è emersa un'illustrazione ufficiale con Kyoka Jiro, situata sulla quarta di copertina del tankobon.