My Hero Academia: Deku e Uraraka insieme in un'illustrazione inedita dell'autore

I manga, vista la popolarità che stanno riscuotendo, si stanno espandendo. Se in passato era normale ottenere anime da mandare in TV, negli ultimi anni si sta alimentando la crescita di queste storie anche tramite altri media. Dopo light novel e rappresentazioni teatrali adesso arrivano anche le mostre come in programma per My Hero Academia.

Mentre il mangaka Kohei Horikoshi continua a disegnare regolarmente su Weekly Shonen Jump i capitoli di My Hero Academia, nei quali sono apparsi anche personaggi ispirati a Super Mario, sulla sua pagina Twitter arrivano nuove illustrazioni inedite preparate in occasione della mostra dedicata a My Hero Academia.

Ha fatto colpo nelle ultime ore un'immagine con Izuku Midoriya e Ochako Uraraka, entrambi in volo e dopo una battaglia mentre, contusi e con i costumi a pezzi, si tengono per mani sorridenti. In basso c'è la città ma la scena è tutta per i due eroi che nonostante la situazione sembrano tranquilli e sorridenti. L'autore di My Hero Academia anche in questa illustrazione collaterale sembra aver voluto rimarcare il legame profondo che c'è e che potrebbe svilupparsi ancora tra i due protagonisti.

Sempre lo stesso mangaka, in un'altra illustrazione pubblicata sui suoi social, ha presentato un hero che sembra ispirato a Megaman.