My Hero Academia: Deku e Uraraka insieme? Il doppiatore ha le idee chiare

Il primo contatto tra Deku e Uraraka fuori dal liceo Yuei, nel giorno in cui si dovevano tenere gli esami di ammissione, è stato abbastanza particolare. Il protagonista di My Hero Academia è stato salvato da una caduta proprio dalla giovane capace di manipolare la gravità. Da quel momento in poi, i due hanno fatto fiorire un rapporto particolare.

L'autore ha lasciato spazio alla coppia Deku-Uraraka in vari momenti, facendo evolvere i sentimenti di entrambi, anche se prevalentemente questa maturazione è avvenuta principalmente dal lato di Ochako. Finora però in My Hero Academia non ci sono stati avvenimenti concreti su questo fronte romantico, con tutto che verrà probabilmente rimandato a fine manga. Ma come la pensa Daiki Yamashita, doppiatore giapponese di Izuku?

In un'intervista alla Hero Fes, sollecitato da una domanda della collega Ayane Sakura - che tra l'altro è la doppiatrice di Uraraka - risponde all'evoluzione del rapporto dei due personaggi. Secondo Yamashita, Ochako Uraraka è la persona più vicina a Deku e che può far scaturire qualcosa di romantico. "Per quello che posso dirvi ora, leggendo il manga e avendo lavorato alle stagioni, sembra che Uraraka occupi le posizioni alte della lista [di Deku]. È anche una rivale e un'amica che ha lo stesso obiettivo da hero. Voglio tifare per questa relazione. Ovviamente, l'amore non è zero, quindi chissà come Horikoshi si muoverà in futuro."

Anche Yamashita quindi vuole vedere Deku e Uraraka insieme alla fine di My Hero Academia. Horikoshi esaudisce il desiderio con alcune illustrazioni collaterali, vedremo se lo farà anche al termine della storia canonicamente.