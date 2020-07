My Hero Academia: Deku e Uraraka sono ospiti al Villaggio della Foglia in un'epica fan art

My Hero Academia è una delle serie più famose al mondo, nonché la più amata dal pubblico statunitense secondo una recente classifica stilata da Observer. La popolarità dell'anime ha portato migliaia di fan a lavorare su omaggi di vario genere, tra cui quello che abbiamo deciso di mostrarvi oggi.

Come potete vedere in calce, il giovane artista italiano Mario Balzano, conosciuto su Instagram come mario_digital_art, ha recentemente fatto il pieno di upvote su Reddit grazie ad una meravigliosa illustrazione ritraente Izuku Midoriya e Ochako Uraraka nei panni di due ninja di Konoha. Potete dare un'occhiata ad altri disegni dell'autore cliccando sopra il link reperibile in calce.

Naturalmente non si tratta del primo crossover con protagonista il giovane Deku, che ormai da diversi anni è ritenuto come l'unico vero successore dei grandi eroi degli shonen, tra cui figurano Goku, Rufy, Ichigo o lo stesso Naruto. Un'altra interessante illustrazione che sottolinea l'importanza e l'amore che i fan provano nei confronti di questi personaggi, in attesa di rivederli nuovamente nel piccolo schermo in My Hero Academia 5.

Un'altra interessante illustrazione che sottolinea l'importanza e l'amore che i fan provano nei confronti di questi personaggi, in attesa di rivederli nuovamente nel piccolo schermo in My Hero Academia 5.