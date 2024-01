My Hero Academia, Deku è la Vestigia perfetta di One For All?

È dagli albori di My Hero Academia che viene confermato che il protagonista Izuku Midoriya è destinato a diventare il più forte degli eroi. Ma potrà mai diventare migliore dei precedenti possessori del One For All? Da ragazzo insicuro e senza quirk quale era agli inizi dell'opera, è diventato un giovane eroe potente e pragmatico.

Ciò che rende Midoriya un eroe fuori dal comune è la sua capacità di analisi: è in grado di esaminare le situazioni in un batter d'occhio, ideando strategie e piani d'assalto dal successo assicurato. Nel capitolo 412 di My Hero Academia, nonostante gli fosse stato sottratto il Danger Sense da Shigaraki Tomura, che gli permetteva di prevedere gli attacchi dei nemici, Midoriya è riuscito a innescare una sorta di glitch che ha reso sempre attivo il quirk della quarta Vestigia del One for All, trasformandolo in un punto debole del suo avversario.

Izuku Midoriya ha scoperto di poter accumulare i quirk dei predecessori del One For All e utilizzarli contemporaneamente, anziché attivarne solo uno alla volta. Nonostante la perdita del potentissimo Danger Sense, Deku non si è perso d'animo, ma continua a combattere con forza e determinazione.

Dopo la recente scoperta, il finale di My Hero Academia potrebbe superare notevolmente le aspettative del pubblico. La gentilezza di Izuku, combinata alla potenza delle sue abilità, potrebbero renderlo uno dei migliori possessori del One For All. Con un allenamento adeguato, potrebbe persino superare All Might, emergendo come l'erede indiscusso del titolo di "Simbolo della Pace".