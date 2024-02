My Hero Academia, Deku Vs. Shigaraki: allo stato attuale chi è il più forte?

My Hero Academia è sempre più vicino alla fine. Sebbene ci siano ancora alcune situazioni in sospeso, in particolar modo quella che coinvolge Kurogiri, lo scontro conclusivo è in piena fase di svolgimento. Izuku Midoriya sta sfidando Tomura Shigaraki da ormai diverso tempo, ma chi tra loro si sta rivelando più forte?

Per la maggior parte del tempo andato in scena dietro le quinte, lo scontro tra Deku e Shigaraki si protrae da diverso tempo. La battaglia sembra quasi agli sgoccioli, ma infine chi tra i due prevarrà? I due ragazzi hanno già dimostrato di essere di gran lunga superiori ai precedenti possessori di One For All e All For One, ma tra loro, invece, chi si sta dimostrando migliore?

Soprattutto considerando gli ultimi avvenimenti, sarebbe semplice dire che Tomura Shigaraki è più forte di Izuku Midoriya. L'erede di All For One è in pieno controllo del brutale Quirk che da anni affligge la società giapponese, ma non è questo a fare di lui l'essere più temibile di sempre. Tomura Shigaraki è un concentrato di rabbia, frustrazione e scontento provocato dal suo vissuto e dalle sue memorie, oltre che dagli insegnamenti del suo maestro. Quello spirito solidificato nel male, secondo la Seconda Vestigia di OFA Kudo, è troppo potente anche per Deku e in uno scontro frontale non ci sarebbero chance di sopravvivenza. Ma siamo sicuri che sia davvero così?

Allo stato attuale, Midoriya non ha mai attaccato per uccidere o per provocare ferite potenzialmente mortali. Il cuore eroico del protagonista di My Hero Academia si rifiuta di uccidere il suo avversario. Egli infatti intende salvare Tenko Shimura, quel bambino in lacrime sommerso dal male del cuore di Shigaraki. Deku è la perfetta vestigia di One For All in My Hero Academia. Ciò significa che è ormai il possessore di OFA più forte di sempre, anche più di All Might. Ha combattuto Shigaraki restando in difesa, cercando di sottrarsi ai suoi attacchi e di non colpire punti vitali. Con Gear Shift attivo, Deku ha colpito Shigaraki riuscendo a distruggergli interi arti semplicemente con un pugno. Se avesse sferrato questi attacchi alla testa o in altri punti mortali, anche considerando la rigenerazione immediata del villain, a trionfare sarebbe stato lui. In My Hero Academia 413 è stata trovata la chiave per la vittoria, anche se ciò porterà a un grosso sacrificio. Tenendo conto che Deku ha appena raggiunto la sua forma definitiva, quella con Black Whip avvolto su tutto il corpo, tra Shigaraki e Midoriya diremmo che è quest'ultimo il più forte.