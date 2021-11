My Hero Academia, Deku Vs. Shigaraki: chi è il miglior stratega?

Sin dall'alba di My Hero Academia, abbiamo visto Izuku Midoriya analizzare con attenzione maniacale ogni singolo dettaglio. Questa particolarità fa di lui uno dei migliori strateghi della società. Nel capitolo 332, però, un personaggio dimostra di essere uno stratega migliore di lui, o almeno equivalente.

Anche quando non era un aspirante Hero ed era ancora privo di Quirk, Izuku era solito appuntarsi ogni minimo dettaglio sui vari eroi professionisti e villain. Questa sua particolare abilità, messa in mostra anche nel corso del suo periodo di formazione, gli ha molto spesso permesso di anticipare le mosse dei suoi avversari, sancendo il suo personaggio come uno dei migliori strateghi della società degli eroi. In My Hero Academia 332, però, scopriamo che Shigaraki è anche migliore di lui.

Sin dal principio, Tomura Shigaraki si è comportato come se sapesse già come affrontare Star and Stripe. Lui non si è solamente gettato a capofitto in battaglia come avrebbe fatto in precedenza, ma ha intercettato il suo convoglio in volo per impedire che l'eroina statunitense si raggruppasse con i top 3 giapponesi. Ma non solo, è conscio che sconfiggendo Star and Stripe, eroina più forte al mondo, allora gli altri paesi ci avrebbero pensato due volte prima d'inviare ulteriori rinforzi.

Nel corso della battaglia, poi, anche grazie all'influenza di All For One, Shigaraki valuta minuziosamente ogni singolo dettaglio dell'avversaria, intuendo il funzionamento del Quirk New Order. Dopo aver compreso le meccaniche imposte dall'Unicità statunitense, il principe del male riesce addirittura a escogitare un piano di fuga per schivare l'attacco missilistico in arrivo dal comando USA. Tutto questo, nel bel mezzo della battaglia.

Anche il modo con cui strappa la vittoria finale denota quanto il Villain sia furbo e vile. Sapendo che un vero eroi non sacrifica mai i propri amici, Tomura si avvicina a Star and Stripe balzando sui jet americani, cosicché l'eroina non potesse reagire per non rischiare di colpire i suoi alleati.

Durante tutto lo scontro, l'allievo di All For One ha dimostrato il suo notevole livello strategico. Quando in futuro combatterà con Deku, i due daranno sfoggio di tutta la loro abilità. Ma chi tra i due si rivelerà essere migliore sotto questo punto di vista? Vi salutiamo lasciandovi all'inizio di una nuova battaglia in My Hero Academia 333.