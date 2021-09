My Hero Academia: da dove deriva e qual è il significato del nome di Shigaraki?

Tomura Shigaraki è stato il protagonista assoluto degli ultimi episodi della quinta stagione di My Hero Academia, partendo dallo scontro con l'Armata di Liberazione dei Superpoteri, fino ai ricordi della sua infanzia e della prima manifestazione del suo Quirk. Tra le rivelazioni sono emersi anche interessanti dettagli sul suo nome da Villain.

Lo scontro con Re-Destro ha messo a dura prova Shigaraki, il quale ha iniziato a ricordare vividamente alcuni eventi fondamentali della sua esistenza. Nato come Tenko Shimura, il Villain si è macchiato involontariamente dell'uccisione dei suoi genitori a causa del Quirk Degenerazione, e da quel momento in poi ha intrapreso un cammino oscuro, crescendo attraverso gli insegnamenti di All For One.

È lo stesso leader originale dell'Unione dei Villain a donargli il nome di Tomura Shigaraki, ed è grazie ai suoi ricordi che scopriamo anche i motivi dietro tale scelta. Tomura deriva dal verbo tomurau, traducibile come l'atto di esprimere dolore e sofferenza di fronte alla morte e agli addii. Una decisione singolare, in quanto a guidare All For One è la volontà di trasformare il ragazzo in qualcuno capace di seminare morte e distruzione.

Shigaraki deriva invece dal vero cognome di All For One, e sottolinea ancora una volta il legame padre-figlio che il Villain ha voluto stabilire fin da subito con Tomura. Per concludere vi lasciamo alle reazioni della community alla fine di My Villain Academia, e vi ricordiamo che l'episodio previsto per il 25 settembre sarà l'ultimo della quinta stagione di My Hero Academia.