My Hero Academia: il più grande desiderio di Dabi ha spezzato il cuore dei lettori

Il manga di My Hero Academia sta portando i suoi lettori a vivere il dramma della famiglia Todoroki, sconvolta da una rivelazione fatta da Dabi durante la battaglia tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale. Ma il più grande desiderio del villain è drammatico.

Attraverso un flashback, il capitolo 301 dell'opera di Kohei Horikoshi narra i dolorosi trascorsi della famiglia Todoroki. Sin dalla nascita, Toya, il primogenito di Rei e Enji, era stato indottrinato a perseguire la via dell'eroe. Tuttavia, la vera natura del suo Quirk gli ha proibito di raggiungere il sogno che suo padre gli aveva affibbiato.

Il ragazzo, infatti, avendo ereditato i geni glaciali di sua madre si ustionava ogni qualvolta provava a utilizzare le sue fiamme. Questa caratteristica portò Endeavor a impedire a suo figlio di seguire le sue orme, infrangendo così i suoi sogni.

Il desiderio più grande di Toya era quello di superare All Might, così da farsi notare da suo padre, il suo unico idolo. Tuttavia, la crudeltà della vita gli ha impedito di raggiungere i suoi obiettivi, portandolo a trasformarsi nel villain conosciuto con il nome di Dabi. Nel capitolo 301 di My Hero Academia sono stati inoltre svelati dei retroscena sul matrimonio tra Rei ed Endeavor.