My Hero Academia: un nuovo design per All For One nello speciale su Jump Giga

Il numero primaverile della rivista Jump Giga è stato dedicato interamente ai villain delle principali serie pubblicate su Weekly Shonen Jump, e tra questi non poteva mancare All For One di My Hero Academia. L’antagonista è stato anche presentato con un nuovo outfit, diverso dal design mostrato negli ultimi capitoli del manga.

Mentre nell’atto finale della serie Tomura Shigaraki sta assumendo un ruolo progressivamente più importante, andando quasi a sostituire il suo mentore come Villain principale, è importante ricordare quanto le azioni di All For One abbiano inciso sull’evoluzione della storia di Midoriya e dei suoi compagni. Sebbene sia stato sconfitto da All Might, la dura battaglia è costata cara anche al Simbolo di Pace, costretto a ritirarsi dalla professione di Hero a tempo pieno.

Risulta quindi inevitabile considerare l’importanza delle orribili decisioni di All For One, al quale è stata dedicata un’intera pagina nel numero più recente di Jump Giga, come potete vedere dall’immagine riportata da un fan su Reddit. Il Villain viene rappresentato con la solita eleganza, indossando una giacca nera, con sotto una camicia viola e una cravatta rossa, e il suo elmo, rimasto parzialmente distrutto proprio in seguito al confronto con All Might.

