My Hero Academia, il design di Shigaraki dopo 5 stagioni: ecco com'è cambiato il villain

Ora che l'arco narrativo My Villain Academia si è ufficialmente concluso, tutti i fan di My Hero Academia hanno assistito al cambiamento di Shigaraki Tomura, dai lettori del manga agli appassionati dell'anime. Il leader dell'Unione dei Villain oggi è una persona profondamente diversa, e casomai non l'aveste notato, il cambiamento non si limita al suo stato piscologico.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine pubblicata da un utente Twitter, in cui sono messi a confronto il Tomura Shigaraki della prima e della quinta stagione. L'antagonista è più elegante, la sua capigliatura è cambiata da blu-grigio a bianco neve, e a causa dello scontro con Re-Destro ora ha solo una mano appoggiata sul volto. Tutti questi piccoli cambiamenti contribuiscono a creare una figura ancora più fredda e terrificante, con cui Izuku Midoriya probabilmente dovrà misurarsi presto.

La Stagione 5 di My Hero Academia è prossima alla conclusione, e prossimamente l'anime raggiungerà il climax con una delle migliori saghe in assoluto. Naturalmente prima di parlare del futuro dovremo attendere l'annuncio del rinnovo per la sesta stagione, che molto probabilmente arriverà poco dopo la trasmissione del season finale, in programma per sabato 25 settembre.

