My Hero Academia: il nuovo design di Shigaraki svelato nel volume 34 del manga

L’avvicinarsi dell’ipotetico scontro finale tra Heroes e Villains nel manga My Hero Academia sta creando molte aspettative, periodicamente accentuate da alcune informazioni e dettagli rivelati nei nuovi volumi. In particolare però l’aggiunta al volume 34, da poco uscito in Giappone, sembra aver creato qualche delusione.

L’atto conclusivo della serie vedrà contrapporsi, molto probabilmente, Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, rispettivamente i possessori del One For All e dell’All For One, e in attesa di scoprire gli eventi che porteranno ad uno degli scontri più attesi, Kohei Horikoshi ha inserito il nuovo design del Villain nel volume 34.

Come si può notare nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso su Reddit da un fan della serie, Shigaraki mantiene alcuni degli elementi tipici del suo design, come i capelli estremamente mossi e l’ombra attorno agli occhi, ma al contempo lascia spazio ad alcune novità che non sembrano aver convinto la community. Una giacca, in perfetto stile All For One, va a snaturare un po’ il Villain per come siamo abituati a vederlo, e la sciarpa, apparentemente distrutta in più punti, lo rende forse troppo simile ad Eraserhead. E voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per concludere vi lasciamo scoprire come Horikoshi crea gli antagonisti di My Hero Academia.