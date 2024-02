My Hero Academia, il destino di Deku è quello di tornare alle sue origini?

Horikoshi sta dedicando molto spazio a quello che si preannuncia lo scontro finale tra i due maggiori rappresentati della nuova generazione di Heroes e Villains. Midoriya sta facendo di tutto per contrastare la distruttiva minaccia di Shigaraki negli ultimi capitoli di My Hero Academia ma potrebbe dover essere disposto ad un enorme sacrificio.

Attenzione a possibili spoiler da questa sezione in avanti.

Per ora lo scontro ha richiesto sforzi eccessivi sia a Deku che alle vestigia del One For All, alcune delle quali sono state persino assorbite da Shigaraki in persona. Dopo una rapida riunione, gli utilizzatori del potente Quirk hanno optato per un sacrificio congiunto, che lascerebbe Deku solo con il Black Whip per avere qualche possibilità di difendersi dagli attacchi avversari. Allo stato attuale, il protagonista sta dimostrando di aver raggiunto una padronanza straordinaria del One For All ereditato dal suo eroe, e mentore, All Might, ma è possibile che non riesca a riottenerla in seguito alla battaglia.

Nonostante il livello di preparazione raggiunto, infatti, Deku deve essere disposto a dire addio a parti del suo Quirk, le vestigia, per permettere loro di intervenire direttamente contro Shigaraki, dall’interno. Puntare ad indebolire con questa strategia il Villain rischia però di rendere anche Deku terribilmente meno potente ed efficiente, sebbene l’ultima tavola del capitolo 413 abbia dato ai lettori un primo sguardo alla nuova forma del protagonista, ormai completamente legato al Black Whip.

È naturale pensare che Deku sia disposto a tutto, anche a perdere qualsiasi potere, pur di sconfiggere una volta per tutte Shigaraki o tentare di riesumare la sua parte umana dietro allo strato di caos e distruzione che ormai sembra averlo reso inarrestabile. Ciò potrebbe renderlo nuovamente un senza Quirk, come è stato per anni prima di ereditare il One For All.

Prima di salutarvi, fateci sapere cosa ne pensate di questa ipotetica conclusione per il percorso da Hero di Deku nei commenti.