My Hero Academia: quale sarà il destino di Himiko Toga?

L'arco finale di My Hero Academia ha visto l'apparentemente impossibile amicizia fra un eroe e un cattivo realizzarsi. Himiko Toga e Ochaco Uraraka hanno superato qualsiasi barriera per congiungersi in un trionfante finale, ma quale destino attende le due?

Se precedentemente Ochaco e Toga erano rivali in amore per il loro interesse in comune per Izuku Midoriya, My Hero Academia 394 ha visto il trionfo di due ragazze che ha affrontato ogni difficoltà.

Sebbene le differenze fra le due fossero evidenti, le due erano legati da diversi nuclei tematici, uno fra questi è il sorriso, che è stata la chiave che ha fatto ricongiungere le due giovani donne. Mentre l'obiettivo di Uraraka era quello di diventare un'eroina e far sorridere le persone, Himiko è stata evitata dalla società per il suo sorriso "inquietante" e per la sua espressione contorta di amore e ammirazione.

Forse qualcuno si sarebbe aspettato un finale diverso fra le due, ma Kohei Horikoshi ha sempre sostenuto l'idea che l'eroismo è qualcosa di più di semplici azioni, piuttosto un atteggiamento che porta un'anima nobile a cercare di salvare gli altri anche spiritualmente.

Sono uscite nuove teorie per l'uscita del capitolo 395 di My Hero Academia, ipotizzando quello che vedremo nei prossimi numeri del manga.

Dopo il confronto fra Todoroki e Dabi e adesso quello fra Uravity e Toga, tocca proprio a Deku e Shigaraki Tomura affrontarsi in una lotta ad armi pari. Riuscirà il nostro autore a stupirci anche questa volta?