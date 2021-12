My Hero Academia: il destino del mondo è nelle mani di uno stormo di pulcini

Nella visione di All Might, le uova da lui gelosamente custodite si sono schiuse, dando vita a un folto gruppo di giovani e audaci pulcini. Quei pulcini, però, lontani dal suo sguardo, sono cresciuti, e si dicono ora pronti a difendere il mondo. Ecco l’allegoria di My Hero Academia capitolo 335.

Il più recente appuntamento con l’opera di Kohei Horikoshi si apre con una splendida immagine iniziale che ritrae Toshinori Yagi che molto attentamente custodisce un uovo sul palmo della sua mano. Quell’uovo, non è nient’altro che la raffigurazione dei suoi giovani studenti, gli aspiranti eroi della Classe 1-A dello U.A. Highschool. Questa allegoria, sarà di vitale importanza per tutto il prosieguo del capitolo.

In seguito allo sconvolgente scontro tra Shigaraki e Star and Stripe, l’autore riporta i lettori all’interno delle calde mura del Liceo Yuei, dove Toshinori continua a spiegare l’attuale situazione ai suoi ragazzi. L’ex Simbolo della Pace rivela agli studenti che, in base ai dati della battaglia analizzati dai colleghi americani, il Quirk New Order ha agito come una sorta di veleno nei confronti di Tomura. Buona parte delle Unicità da lui possedute, sono andate perdute.

Udendo queste parole, Momo e Jiro subito realizzano il da farsi. Questo sarebbe il momento propizio per cogliere di sorpresa e attaccare il nemico. Quel che resta di All Might, però, nega questa possibilità: la maggior parte degli eroi professionisti sono ancora impegnati con la fase di riorganizzazione, e non ci sarebbero sufficienti forze per smuovere un attacco del genere. Difatti, sebbene Shigaraki sia gravemente ferita, tra le fila dei Villain vi sono ancora Dabi, Toga, 6 Near High End Nomu, l’esercito di liberazione e il vero corpo di All For One.

L’opportunità concessa da Star and Stripe non va però gettata alle ortiche. L’insegnante suggerisce di sfruttare questa settimana di tempo extra per proseguire gli allenamenti e perfezionare ulteriormente le proprie abilità. Bakugo, però, non ci sta, loro sono già pronti. Quando lui e Deku erano lontani, loro non hanno fatto altro che prepararsi alla battaglia finale.

È in quel momento che Toshinori realizza che stava errando. Le sue fragili uova si sono schiuse in modo magnifico, i suoi pulcini sono pronti allo scontro. Sottovalutando la Classe 1-A, All For One ha compiuto l’errore più grande.

