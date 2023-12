My Hero Academia, quanto è stato determinante Hawks per QUEL trionfo?

Con la saga finale del manga di My Hero Academia, tutti i personaggi, principali o secondari che fossero, hanno avuto un momento per brillare. Anche Hawks è riuscito ad essere in qualche modo utile in QUELLO scontro eroi contro un grande villain, ma in che modo? Ecco com'è riuscito a trionfare, ma attenzione agli spoiler sul manga di My Hero Academia.

Nel capitolo 408 di My Hero Academia, All for One ha utilizzato tutti i quirk che ha rubato negli anni per sferrare un ultimo attacco estremamente potente. L'obiettivo del potente villain era quello di sconfiggere gli eroi protagonisti, in particolar modo Bakugo Katsuki, che era presente sul campo di battaglia, e successivamente prendere il controllo del corpo del proprio erede Shigaraki Tomura.

Nel capitolo successivo, invece, vediamo che Bakugo è riuscito a schivare quel colpo in My Hero Academia, utilizzando tutta la potenza del suo quirk. In questo modo, non solo è sopravvissuto a quel duro colpo ma è riuscito a trasformare All for One in un neonato, impedendogli di fare altri danni.

Oltre a questo importante colpo che ha subito, AFO si ritrova a dover lottare anche con la propria coscienza. Dopo aver utilizzato l'Omni Factor Unleash: All For One Goal, in una delle pagine del capitolo 409 di My Hero Academia viene mostrato che le anime delle persone a cui ha rubato i quirk hanno cominciato a ribellarsi. Fra queste c'è l'eroe alato Hawks che ha anche colto l'occasione per prendersi gioco del villain: "Inghiottito da Shigaraki, eh?", afferma con ironia.