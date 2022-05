My Hero Academia: nuovi dettagli sul primo episodio speciale in arrivo nel 2022

My Hero Academia è un manga e anime incentrato sul mondo supereroistico, con poche attinenze con gli sport. Infatti è stato solo un pesce d'aprile l'episodio di My Hero Academia dove i protagonisti diventavano parte della Hero League Baseball, una parodia di una delle leghe professionistiche giapponesi. Eppure un fondo di verità c'era.

Prima della sesta stagione, Studio Bones si cimenterà nella produzione di due episodi speciali. My Hero Academia tornerà al cinema con due OVA, ovvero due episodi speciali, la cui proiezione del primo è prevista per l'estate 2022. Cosa sappiamo di questo episodio speciale? A sorpresa, su Weekly Shonen Jump viene comunicato che lo speciale di My Hero Academia sarà incentrato sul baseball. In pratica, quel pesce d'aprile di Studio Bones diventerà sorprendentemente realtà.

Come si può notare nella key visual in basso, i giovani protagonisti verranno suddivisi in due squadre. La prima è quella azzurra e vedrà Gang Orca come capitano, la seconda invece è la squadra arancione con Shishido a guidare tutti. Anche alcuni studenti della Yuei sono stati tirati dentro, come il ragazzo del terzo anno Tamaki Amajiki, Makoto Ojiro, Minoru Mineta e altri, affiancati anche da eroi di grande importanza come Fat Gum e Mount Lady.

I due episodi OVA di My Hero Academia verranno proposti anche nel resto del mondo in streaming, prima dell'inizio della stagione 6. Il primo sarà disponibile nei cinema giapponesi dal 16 al 19 giugno 2022.