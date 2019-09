My Hero Academia: ecco i dettagli della tragedia di Deika City

Sono previsti nuovi ed emozionanti scontri per il manga creato da Kohei Horikoshi. Recentemente si è conclusa la battaglia tra la League of Villains e il Meta Liberation Army e in uno dei capitoli di My Hero Academia possiamo scoprire quali sono stati gli ingenti costi per la cittadina di Deika.

L'esito è stato disastroso: nelle pagine possiamo leggere le parole di un giornalista che spiega come la distruzione sia maggiore rispetto all'incidente di Kamino, luogo in cui si sono affrontati All Might e All For One, mentre gli altri eroi cercavano di sconfiggere per sempre la League of Villains.

Il notiziario aggiunge che il costo in vite umane è stato minore che non a Kamino, ma questo perché la cittadina di Deika si trova in una posizione più remota e con meno abitanti. Molte delle vittime sono da attribuire ai poteri di Shigaraki, che una volta "risvegliatisi", gli hanno permesso di far crollare diversi palazzi nelle sue vicinanze.

La storia comunque continua, ecco le ultime indiscrezioni sul capitolo 242 di My Hero Academia, la conclusione della sfida tra il Meta Liberation Army e la League of Villains porterà con sé nuove e appassionanti sfide per Deku e i suoi amici, inoltre recentemente è stato pubblicato un trailer dell'omonimo anime.