My Hero Academia: un dettaglio del Quirk di Ashido che forse nessuno aveva notato

In attesa della settima stagione dell’anime di My Hero Academia, alcuni fan hanno deciso di recuperare la serie oppure di approfondirla guardandola nuovamente. Un appassionato appartenente a quest’ultima categoria, si è accorto di un qualcosa che finora forse nessuno aveva notato.

Su Reddit, un utente ha dato vita a una interessante discussione sul potere di Mina Ashido. Guardando la seconda stagione anime, il fan ha infatti notato che l’aspirante eroina mutante ha qualche problema nel controllare il suo Quirk. Prima di partire con le indagini, vi lasciamo al poster di My Hero Academia Memories.

In un fermo immagine proveniente dalla Stagione 2 di My Hero Academia, vediamo Ashido, in compagnia di Ojiro, in tenuta quotidiana. I suoi vestiti, però, sono bucherellati, provocando la perplessità del fan. Stando a una sua teoria, la ragazza, ancora inesperta, secerne acido inconsapevolmente, danneggiando il suo stesso vestiario.

Ciò, dimostrerebbe che, così come Deku e Bakugo, anche l’eroina Pinky ha affrontato intense sessioni di addestramento per controllare la sua Unicità. Mina Ashido di My Hero Academia è forse troppo sottovalutata. Altri utenti hanno però negato questa teoria, Difatti, secondo altre opinioni, si tratta semplicemente di una scelta stilistica della ragazza. Nella moda dei breakdancer, è normalità indossare dei vestiti “strappati”.

Secondo altri ancora, semplicemente le antenne di Pinky si sarebbero incastrate nella t-shirt, provocando quei piccoli fori, nel momento in cui l’eroina ha cercato di indossarla. Dal momento in cui non ci sono spiegazioni ufficiali, alla community è lasciata libertà d’interpretazione.

