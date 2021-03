My Hero Academia: diamo il benvenuto alla Classe 2-A, ecco gli effetti del salto temporale

Gli ultimi capitoli del manga hanno portato My Hero Academia verso una direzione sempre più tetra e oscura. Diciamo addio ai primi giorni spensierati della Classe 1-A del Liceo Yuei per dare il benvenuto alla più matura Classe 2-A.

Il War Arc ha portato la società degli eroi a confrontarsi con una crisi senza precedenti. In seguito allo scontro con il Fronte di liberazione del sovrannaturale, la popolazione ha perso fiducia nei confronti dei Pro Heroes, i quali sono colpevoli di non essere riusciti a fermare i villain.

Quelli che dovevano sostituire All Might, hanno miseramente fallito. A causa di Dabi, Endeavor e Hawks si trovano al centro di un ciclone mediatico. Ma il Number One Hero si è accollato tutte le responsabilità ed è determinato a risollevare la situazione.

Nel frattempo, al Liceo Yuei ci sono state grandi novità. Dopo essersi risvegliato dal coma, in cui si è riunito con i precedenti possessori di One For All, Deku ha deciso di abbandonare il corso per eroi per il bene dei suoi compagni. Oramai i villain lo hanno messo nel mirino e i suoi amici subirerebbero le conseguenze del suo potere speciale.

Inoltre, il time skip effettuato da Kohei Horikoshi, seppure breve, ha portato sostanziali novità. Con il salto temporale è iniziato un nuovo anno scolastico allo U.A. Highschool. La Classe 1-A è ora diventata la Classe 2-A e i Big Three si sono formalmente diplomati, diventando dei professionisti.

Queste informazioni, passate in sordina, sono trapelate dalla conversazione tra Shindo e Nakagame, una coppia di giovani eroi del Liceo Ketsubutsu. I due hanno infatti affermato di essere studenti del terzo anno, ma quando sono stati introdotti frequentavano il secondo anno di liceo.



Questo time skip, probabilmente, potrebbe portare all'introduzione di future promesse e nuvoi aspiranti eroi. Conosceremo mai la nuova Classe 1-A? Scopriamo quanto costa il costume di Midoriya in My Hero Academia. I fan sono sicuri, dopo la fine dell'avventura di Deku, My Hero Academia continuerà con un nuovo protagonista.