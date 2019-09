My Hero Academia: diamo un'occhiata ad un ambizioso cosplay di All for One

My Hero Academia 4, l'incredibile anime di Studio Bones tratto dal manga di Kohei Horikoshi, riprenderà ufficialmente la sua corsa il prossimo 12 ottobre. In attesa dell'uscita della nuova stagione però, i fan non certo restati con le mani in mano, come dimostra l'incredibile mole di cosplay messi in scena dalla community negli ultimi mesi.

In particolare, oggi vi mostriamo il bellissimo costume dell'utente Reddit petescastle, condiviso sulla piattaforma nella giornata di ieri e attualmente in cima alle tendenze con più di 1000 upvote. Il suo costume da All for One è composto dal classico completo blu scuro del villain e dalla sua iconica maschera nera.

All for One, il principale antagonista della serie insieme a Tomura Shigaraki, indossa la maschera per coprire le cicatrici sul volto, rimediate dopo un incredibile scontro con l'ex eroe numero uno All Might. Dopo la battaglia, il villain rimase gravemente ferito e perse l'uso di occhi, orecchie e naso, grazie al suo potentissimo Quirk tuttavia, riuscì a recuperare tutti e tre i sensi persi rubando le abilità ad altri eroi.

Durante il secondo arco narrativo della terza stagione, intitolato "Hideout Raid Arc", gli acerrimi rivali si sono scontrati un'ultima volta utilizzando il loro pieno potere. Come risultato, All Might ha perso definitivamente il suo Quirk One for All e il villain è stato catturato e rinchiuso nella prigione di Tartarus.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il costume? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata all'ultimo trailer di My Hero Academia 4, pubblicato a sorpresa pochi giorni fa!