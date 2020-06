My Hero Academia: diamo un'occhiata agli spoiler del capitolo 256

Dopo una settimana di pausa, il manga di My Hero Academia ritorna su Shonen Jump con un capitolo scoppiettante, che vede protagonista ancora una volta Shigaraki Tomura. Diamo un'occhiata agli spoiler trapelati nelle ultime ore.

Il capitolo si apre su un elicottero che sorvola la città, annunciando un panorama a dir poco desolante: "Riesci a vederla? Si...circa metà della città è stata distrutta e trasformata in un nuovo territorio. Appena sotto di noi gli eroi stanno evacuando i civili. L'incidente dello scorso anno ha portato la stessa sensazione di miseria...Non riesco a focalizzare la situazione a causa della polvere! Non riesco a individuare il bersaglio degli eroi!"

Subito dopo ci spostiamo dalle parti di All Might e di Eri. Il Simbolo della Pace è in chiara apprensione per l'andamento della battaglia. Dopo di lui ci viene mostrata una breve carrellata di personaggi secondari, come Fuyumi, Natsuo e la madre di Midoriya, un espediente spesso utilizzato dall'autore per accentuare la tensione del lettore.

Spostandoci sul campo di battaglia, lo scontro tra Endeavor e Shigaraki è ancora vivo. L'eroe ricorre all'Hell Spider per colpire il villain, che riesce prima a schivare senza alcun affanno e poi a sopraffare il suo avversario. Shigaraki si staglia sul corpo esanime dell'eroe numero uno con il braccio rivolto verso l'alto, al fine di schernire il tipico gesto di vittoria di Endeavor e All Might.

Protagonisti del capitolo sono anche Midoriya, Gran Torino e Bakugo. I tre vedono levarsi davanti a loro un'orda di Nomu mai visti prima, richiamati poco prima da Shigaraki attraverso un misterioso dispositivo fornitogli dal Dr.Ujiko. A questo punto, i tre scelgono di dividersi per trovare Aizawa. Quest'ultimo viene localizzato immediatamente da Shigaraki, il quale gli intima di farsi da parte; Il professore si salva dal colpo di Shigaraki grazie all'intervento di Deku e Bakugo, che sorprendono il villan con una velocità disarmante.

Il capitolo si chiude con il salvataggio di Aizawa da parte dei nostri eroi, mentre Endeavor si ritrova in fin di vita, tramortito dalla forza di Shigaraki. Come al solito, il rilascio ufficiale del capitolo è previsto per domenica alle 18 su Manga Plus.

