My Hero Academia: diamo uno sguardo ai character design dei Big 3 nella quarta stagione

Mentre il manga di My Hero Academia sta continuando spedito nell'arco corrente che vede le due fazioni di villain scontrarsi, l'anime tornerà ad ottobre. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto degli aggiornamenti sullo stato dei lavori dal produttore musicale dell'opera, ed oggi diamo uno sguardo ad altre interessanti novità.

Sono infatti trapelati i nuovi character design dei Big 3: Mirio Togata, Tamaki Amajiki, Nejire Ado. I tre ragazzi erano stati presentati alla conclusione della terza stagione, presentandosi come i tre migliori eroi della UA, con Mirio che ha dato dimostrazione della sua forza prorompente contro tutta la classe di Deku. Gli inediti design ci mostrano i personaggi nelle loro vesti da eroi, e sembra che il character designer di questa stagione abbia fatto davvero un ottimo lavoro.

I Big 3 appaiono molto fedeli a quelli del manga e vederli rappresentati a colori - soprattutto i loro costumi - è un plus in più per gli appassionati dell'opera. Se infatti Mirio e Tamaki possono risultare molto simili alla loro controparte cartacea, Nejire attraverso il colore acquisisce un'identità ancora più unica. L'attesa per la nuova stagione dell'anime è ancora lunga, ma speriamo che lo Studio Bones possa aggiornaci periodicamente sullo stato dei lavori, pubblicando magari, come in questo caso, bozze dei personaggi o anticipazioni succose che smorzino questa lunga pausa.

Se non avete intenzione di attendere, seguite insieme a noi gli ultimi sviluppi del manga, che tra l'altro hanno un chiarito passaggio fondamentale che vedremo adattato nella quarta stagione. L'arco corrente dell'opera cartacea può essere letto in maniera legale sulla piattaforma MangaPlus ogni domenica sera.