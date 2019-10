My Hero Academia: diamo un primo sguardo al nuovo costume di Ochaco

Gli ultimi avvenimenti nel manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, hanno posto le basi per un cambiamento enorme all’interno della serie. Per ora sono davvero pochi i dettagli trapelati e quindi non sappiamo quando arriverà effettivamente anche se è chiaro che riguarderà molti personaggi.

Con i poteri dei Quirk nella loro singolarità, e con Shigaraki e il Fronte di liberazione del paranormale pronti ad eseguire il loro piano in circa 4 mesi, la Yuei sta preparando i suoi studenti per fronteggiare la nuova minaccia, e tra questi spunta Ochaco Uraraka con la sua nuova armatura.

Il capitolo 246 della serie ci ha lasciato con un anticipo del prossimo, misterioso, evento, mostrando però anche un barlume di speranza generato dai nostri giovani Heroes. In una tavola possiamo vedere Ochaco Uraraka partire per la battaglia nel suo costume ricco di nuovi miglioramenti. Potete trovare l’immagine in calce alla notizia.

Sperando di vedere con maggiori dettagli il nuovo costume di Uraraka, e anche di scoprirne nuove informazioni, per ora sappiamo che le armi a sua disposizione hanno ottenuto indubbiamente un profondo upgrade, legato soprattutto alla propulsione. Anche il suo elmo è cambiato: il visore in vetro che prima aveva ora è accompagnato da due meccanismi sulle sue orecchie, che riprendono lo stile dei guanti.

Molti fan hanno notato come la nuova armatura di Uraraka assomigli vagamente a quelle di Midoriya e Bakugo. Nella vignetta si può notare la sua agilità, forse quindi le modifiche apportate la aiuteranno a contrastare i suoi problemi con la motion sickness.

Mentre in rete circolano i primi spoiler relativi al capitolo 247, ricordiamo che è da poco cominciata la quarta stagione di My Hero Academia, e qui potete trovare la recensione del primo episodio, disponibile su VVVVID grazie al servizio simulcast con sottotitoli.