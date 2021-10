My Hero Academia e la dichiarazione di Horikoshi: quanto potrebbe durare la fase finale

Da qualche mese si è conclusa una saga importante per il manga di Kohei Horikoshi. L'effetto che ha avuto però è stato quello di proiettare My Hero Academia nell'arco finale dell'opera. Una rivelazione importante che ci fa capire quanto l'avventura di Deku sia molto vicina alla conclusione definitiva.

Tuttavia non sappiamo ancora quanto tempo ci vuole prima della fine del manga. Pur essendo nell'arco finale infatti ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere. Con la pubblicazione di My Hero Academia volume 32 in Giappone però Horikoshi ha rivelato quali fossero i piani iniziali per quest'ultima fase.

Originariamente, Horikoshi aveva pensato di concludere l'atto finale in circa 5 volumi, ovvero una quarantina di capitoli e poco più. In origine, quindi, My Hero Academia si sarebbe potuto concludere nel giro di altri 7 o 8 mesi. Ora però l'autore non è sicuro di questo numero, probabilmente perché ha trovato necessario allungare qualche spiegazione o dare più spazio ad altri personaggi. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni, si capisce che My Hero Academia è davvero vicino alla fine e potrebbero rimanere appena un paio d'anni di pubblicazione.

My Hero Academia potrebbe quindi finire nel 2023, considerati i ritmi dell'autore. Sicuramente sarà una conclusione importante per Weekly Shonen Jump che sta cercando nuovi sostituti.