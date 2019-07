My Hero Academia: ecco la differenza tra anime e manga nella resa dei corpi femminili

Molto spesso l'adattamento animato di un manga non rispecchia a pieno le aspettative dei fan, nel caso di My Hero Academia però, la situazione è ben diversa. L'anime di Studio Bones ha esaltato le caratteristiche del manga, soprattutto le parti più action, tuttavia c'è un particolare che ad alcuni appassionati non è andato proprio giù.

Un post pubblicato da Tokiidokii_chan su Reddit ha evidenziato la differenza tra il tratteggio dei corpi femminili del manga a confronto con quello operato dall'anime, e in effetti ci sono delle discrepanze. Le eroine protagoniste del confronto sono Nejire Hado dei Big 3, e Ochako Uraraka, uno dei personaggi femminili più amati dal fandom dell'opera.

Per quanto riguarda la prima, il confronto grafico mette in luce una corporatura più robusta nell'adattamento animato, mentre il manga la rappresenta in modo piuttosto snello. Al contrario, nell'immagine in basso Uraraka è illustrata in una costituzione più ricca , nell'anime invece presenta delle forme molto più definite.



Molti esponenti del fandom sostengono che i corpi femminili nell'anime di Studio Bones non hanno ricevuto un trattamento di prim'ordine, con molte ragazze che verrebbero snaturate rispetto al character design di Horikoshi presente nel manga. Sicuramente ci sono delle differenze, come evidenzia la comparazione, tuttavia non si tratta di una macchia così grande.



In molti altri frame i corpi femminili sono identici a quelli dell'opera cartacea, bisogna poi ricordare che il tratto degli animatori non sempre riesce ad eguagliare quello dell'autore del manga, ed è una fortuna che Studio Bones sia riuscita ad avvicinarsi ampiamente a questo proposito.



My Hero Academia vedrà l'arrivo di un nuovo spin-off prossimamente, ecco tutti i dettagli, mentre l'ultimo capitolo del manga ha presentato un collegamento tra Deku e Shigaraki.