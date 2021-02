My Hero Academia: il director illustra i punti salienti della quinta stagione animata

La quinta stagione di My Hero Academia è senza ombra di dubbio una delle novità più attese di questo 2021 e in previsione dell'uscita prevista a fine marzo, lo studio Bones ha deliziato i fan con uno spettacolare poster promozionale. Dietro all'immagine, però, si nascondono diverse anticipazioni.

Il primo arco narrativo di My Hero Academia stagione 5 darà il via a un allenamento congiunto tra le classi 1-A e 1-B del Liceo Yuei. Le due sezioni si sfideranno senza esclusioni di colpi, mostrando ai rispettivi insegnati quanto siano migliorati dal loro ingresso nella scuola per eroi.

Il poster di My Hero Academia 5, realizzato dal character designer e animation director Yoshihiko Umakoshi, ha messo di fronte gli aspiranti eroi dell'accademia, ma non solo. In un'intervista rilasciata a Weekly Shonen Jump, Umakoshi ha svelato ulteriori dettagli nascosti dietro l'immagine.



Il direttore dell'animazione ha iniziato affermando che ognuno dei giovani eroi ha una parte fondamentale nell'immagine. "Ovviamente Deku è al centro, ma ognuno dei ragazzi avrà un proprio momento memorabile. Avrei voluto che tutti i giovani eroi avessero partecipato al poster, ma non siamo riusciti a farlo accadere. Guardando il poster di Horiksohi sensei, ci è stata trasmessa la sensazione che desiderava che tutti fossero lì. Quindi speriamo di averlo trasmesso al pubblico anche attraverso il nostro".

Infine, Umakoshi ha esaltato il Joint Training Arc che vedremo nella prima parte di questa stagione. "Attendo con ansia che si scateni l'azione durante l'allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B. Attendo anche i villain!".



Che ne pensate di queste premesse? La sezione B avrà modo di riscattare la sua figura? Aspettando marzo, conosciamo la Classe 1-B di My Hero Academia, ecco il Quirk di Vantablack.