My Hero Academia: il discorso di Hawks colpisce il cuore delle persone

Nel manga My Hero Academia si è conclusa la tremenda guerra tra eroi e Unione dei Villain e nell'ultimo capitolo abbiamo avuto la possibilità di approfondire il personaggio di Keigo Takami, che tramite un discorso a risollevato gli animi di molti.

I numerosi scontri tenutisi durante il precedente arco narrativo sono stati un duro colpo per i difensori della giustizia che, pur avendo sconfitto e costretto alla ritirata i propri avversari, hanno subito numerose perdite. Col proseguire del piano dei villain però i protagonisti non possono perdersi d'animo ed a tal proposito interviene Hawks con uno stupendo discorso.

Nelle ultime pagine del manga il ragazzo alato è stato notevolmente approfondito, grazie ad un flashback di My Hero Academia abbiamo scoperto importanti dettagli sulla sua famiglia, in particolare si è appresa la natura criminale del padre e l'assenza della madre dall'infanzia dell'eroe. In seguito alla cattura del genitore da parte della polizia ed Endeavor, Keigo è stato cresciuto per diventare il migliore degli eroi.

Attualmente Hawks sta lavorando al fianco di Best Jeanist, durante la guerra fu invece avversario di Twice che riuscì infine ad uccidere. In battaglia il nostro comprese le azioni del suo avversario volte a proteggere i propri compagni, ciò si rispecchia nel suo discorso in cui sostiene che Jin fosse un bravo ragazzo, sottolineando però che il passato rimane passato, inficiando perciò le affermazioni di Dabi sulla famiglia Todoroki che hanno sconvolto la società di My Hero Academia.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.