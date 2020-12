My Hero Academia disegnato dall'autore di Naruto, rivelato lo spettacolare poster

Secondo molti fan ma anche di qualche addetto ai lavori, il successore della storica serie Naruto, pubblicata dal 1999 al 2014 su Weekly Shonen Jump, è senza dubbio My Hero Academia. Kohei Horikoshi proprio nel 2014 tornò sulla rivista di Shueisha dopo due fallimenti per presentare un manga che al giorno d'oggi è famoso e amatissimo.

E proprio Masashi Kishimoto ha parlato positivamente di My Hero Academia e di Kohei Horikoshi nel corso di un'intervista qualche giorno fa. Ma come era già stato comunicato, l'autore aveva in programma un'illustrazione inedita e di grande spessore che sarebbe stata pubblicata insieme al Jump GIGA 2021 nel numero invernale.

A pochi giorni dall'uscita ufficiale della rivista negli store giapponesi, è trapelato il poster di My Hero Academia e Naruto disegnato da Kishimoto in persona. In un paesaggio irriconoscibile, Kishimoto si è concentrato su quattro personaggi. Ci sono i protagonisti Naruto Uzumaki e Izuku Midoriya dei due manga, mentre al loro fianco ci sono due personaggi che hanno fortemente a che fare con le ombre e che sono molto amati dai fan: Fumikage Tokoyami e Shikamaru Nara.

Non a caso, mentre i lati sono presi dai due protagonisti, la sezione bassa e la sezione alta dell'immagine sono dedicate alle mosse più importanti dei due ragazzi che controllano l'ombra. Un incontro tra i mondi di Naruto e My Hero Academia sicuramente bello ed efficace.