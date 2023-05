My Hero Academia: un disegno speciale di Mirko studentessa realizzato da una mangaka fan

Kohei Horikoshi è stato un mangaka di scarso rilievo fino al 2014. Le sue prime due pubblicazioni su Weekly Shonen Jump non sono state fortunate, resistendo meno di un anno sulla rivista di manga, ma poi arrivò My Hero Academia e la sua popolarità praticamente istantanea, con la storia che si accattivò le simpatie di lettori e addetti ai lavori.

Gli eroi presentati sono stati tanti nel corso della storia, e alcuni di questi si sono distinti particolarmente. C'è per esempio, un'eroina arrivata fino in quinta posizione nella classifica degli eroi giapponesi più amati di My Hero Academia. Mirko è una pro-hero, uno dei professionisti più forti della sua generazione. Nome in codice di Rumi Usagiyama, il suo quirk le conferisce caratteristiche da coniglio: zampe larghe, orecchie, gambe più potenti della norma e quindi velocità sovrumane e riflessi animaleschi che le permettono di affrontare facilmente nemici potenti. La sua abilità nel combattimento e la sua determinazione senza paura la rendono una presenza formidabile sul campo di battaglia.

La mangaka Yokoyari Mengo, autrice di Scum's Wish e disegnatrice di Oshi no Ko, è una grandissima fan di My Hero Academia. Nel suo tempo libero, quando non disegna le storie di Akasaka, si dedica comunque al disegno, producendo fan art dedicate ad altri manga, in primis Chainsaw Man e My Hero Academia. E così ecco un disegno speciale di Mirko in versione studentessa creato proprio da Yokoyari Mengo. La coniglietta ha sempre la stessa carnagione e le orecchie da coniglio, ma cambia la divisa da eroina, sostituita da una camicetta bianca con un fiocco e una gonna.

Eccola invece in una speciale illustrazione di un fan dove ha il costume di Bakugo.