My Hero Academia: un disegno di Toru Hagakure senza veli da una mangaka famosa

My Hero Academia ha fatto vedere, per la prima volta, il volto di Toru Hagakure nel manga alcuni mesi fa. In occasione di un'importante rivelazione, Kohei Horikoshi ha mostrato i veri sentimenti della ragazza ma anche il suo volto, diventato opaco e non più invisibile. I fan hanno quindi potuto finalmente vedere com'è fatta.

A distanza di quasi un anno, Kohei Horikoshi l'ha riportata in My Hero Academia, ma non nella storia principale. Toru Hagakure sta sicuramente combattendo su uno dei campi di battaglia sparsi per tutto il Giappone, ma il mangaka ha deciso di renderla protagonista di una pagina a colori. Questa versione a colori di Toru Hagakure ha sollevato polemiche, ma è stata presa a modello da un'altra mangaka.

Yokoyari Mengo, autrice di Scum's Wish e ora disegnatrice di Oshi no Ko, è una mangaka che molto spesso si dedica nelle illustrazioni nel tempo libero, scegliendo soggetti di altri manga e ridisegnandoli con il proprio stile. E di recente ha scelto proprio di ridisegnare Invisible Girl. Nell'illustrazione in basso vediamo una Toru Hagakure ancora senza veli, in bianco e nero ad eccezione per i guanti, per gli occhi e per le sopracciglia.

Sicuramente Mengo avrà preso ispirazione dalla pagina a colori di Horikoshi, rimanendone colpita. Vi piace questa versione della ragazza invisibile di My Hero Academia?