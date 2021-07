My Hero Academia: ecco il disonorevole nomignolo che Bakugo ha attribuito a Best Jeanist

Bakugo ha un modo tutto suo per dimostrare il suo affetto, affibbiare dei nomignoli poco carini con cui apostrofa i suoi compagni di My Hero Academia. La prima vittima fu Midoriya, che, ancora senza Quirk, venne soprannominato Deku, ossia l'equivalente di "buono a nulla". Ma adesso, scopriamo che anche Best Jeanist ha un suo nomignolo affettuoso.

Bakugo e Best Jeanist hanno un rapporto che va oltre il semplice mentore e allievo. Durante il tirocinio presso l'agenzia dell'attuale No.3 Hero, Kacchan ha infatti appreso diverse lezioni fondamentali, che lo hanno portato a diventare una persona sensibilmente diversa da quella apparsa nelle prime pagine dell'opera.

Tuttavia, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Esattamente come fece con Midoriya, suo amichetto d'infanzia, Bakugo ha attribuito un soprannome anche a Best Jeanist, un nomignolo che di carino ha ben poco.

Come evidenziato dall'utente Twitter @redandblonde420, Katsuki chiama l'eroe professionista con l'appellativo di "Jeans Pants", oppure con "Denim Head", ossia testa di denim, il tessuto di jeans. La community adora questo lato del carattere di Kacchan e il desiderio di tutta la fanbase è che questa sua irriverenza non scompaia mai.

Nel frattempo, ecco il confronto tra il percorso di Bakugo e Deku. La battaglia più dura in My Hero Academia 320.