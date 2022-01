My Hero Academia: disperazione e oscurità nella magnifica cover del volume 33

Gli ultimi eventi del manga di My Hero Academia hanno dato ufficialmente inizio all’atto finale, in cui le due fazioni di Heroes e Villains si stanno rispettivamente preparando per fare la prima mossa. Aspettando i prossimi capitoli, Shueisha ha rivelato la cover del volume 33, ed è straordinaria nella sua semplicità.

Izuku Midoriya ha dovuto affrontare momenti piuttosto complessi, soprattutto dopo aver capito quanto fosse rischioso per le altre persone stargli vicino, considerata la perversa attenzione rivoltagli da All For One e i suoi sottoposti. Ciò ha condotto Deku ad allontanare da sé All Might e i compagni, agendo come se fosse un Vigilante, e trasformandosi in quello che è stato definito da Horikoshi stesso come Dark Deku, una versione oscura e inquietante dovuta alla parziale distruzione del suo costume da Hero e al Black Whip che lo circonda.

Ed è proprio Dark Deku ad essere il protagonista della cover del volume 33, che potete vedere nel post riportato in calce. Al suo fianco sono stati rappresentati Ochako Uraraka con il megafono usato per il toccante discorso rivolto al futuro di Deku e per calmare la folla sottostante, contraria al ritorno di Deku nell’edificio, e Tenya Ida, uno dei primi compagni accorsi in suo aiuto. Infine si nota la pioggia, che ha caratterizzato tutti questi momenti. Diteci le vostre impressioni riguardo la cover qui sotto.