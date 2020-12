My Hero Academia: distrutto mentalmente, Endeavor tornerà in battaglia?

Dopo numerosi rimescolamenti delle carte in tavola, l'attuale arco narrativo del manga di My Hero Academia è arrivato a un punto decisamente straziante. Con la clamorosa rivelazione fatta in diretta mondiale, Dabi è riuscito a distruggere mentalmente Endeavor. Riuscirà l'attuale eroe numero uno a risollevarsi?

Mentre la battaglia tra gli eroi e l'Unione dei Villain procede impetuosa, con piccole ma significative vittorie sia da una parte che dall'altra, Endeavor è costretto a fronteggiare i suoi demoni interiori. Dabi ha rivelato al mondo intero di essere il figlio abusato di Endeavor, l'innocente ragazzino scomparso che il Number One Hero stava tentando di trasformare nel "prossimo grande eroe" attraverso un addestramento a dir poco violento. Nonostante la grande forza mentale di cui è capace, la comparsa di suo figlio ha portato l'eroe infiammato a subire un tracollo emotivo.

Tuttavia, ispirato da un indiretto discorso d'incoraggiamento di Midroiya, il quale sta affrontando Shigaraki sfruttando tutta la potenza dell'One For All, Endeavor sembra già pronto a tornare in battaglia. I fantasmi del passato hanno circondato Enji Todorki, il quale però non intende rinunciare al suo ruolo di portatore di pace e di protettore dei cittadini. Riuscirà a risollevarsi e a partecipare nuovamente allo scontro? Oppure la rivelazione di Dabi ha messo fine alla sua carriera? Nel frattempo, osserviamo la visione del villain sul futuro della società degli eroi di My Hero Academia. All Might è gravemente ferito in questo cosplay di My Hero Academia.