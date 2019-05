My Hero Academia: ecco un dolce cosplay di Uraraka cheerleader

In My Hero Academia l'esibizione da cheerleader delle ragazze della classe 1-A non deve aver fatto breccia nei cuori dei soli Kaminari e Mineta. Di recente, difatti, una ragazza che ha effettuato un simpatico cosplay della bella Uraraka ha ricevuto una notevole popolarità.

A riprodurre la dolce Uraraka nel mondo reale ci ha pensato l'utente di Reddit Delirium, la quale ha poi postato sul proprio account due fotografie del set. Fin da subito i post sono stati subissati di "mi piace" (la prima immagine postata si attesta sui 6700 mentre la più recente è a quota 2500).

Ochaco Uraraka, compagna di classe di Deku nel Liceo Yuei, è una dei protagonisti della serie di Kōhei Horikoshi. La ragazza, esile e minuta, presenta capelli castani, lunghi fino all'altezza delle spalle. I suoi occhi sono invece marroni e tondeggianti. Confrontando le caratteristiche fisiche del personaggio originale e quelle della cosplayer, notevoli sono le somiglianze, molto accurata è in particolare l'acconciatura. L'unica differenza evidente consiste nella mancanza, sui palmi delle mani, dei "cuscinetti" necessari ad attivare il suo Quirk gravitazionale.

My Hero Academia, divenuta oramai una serie di punta del Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, riceve sempre più frequentemente segnali di affetto e di stima dagli appassionati, che si traducono spesso in fantastiche illustrazioni e cosplay. Recente e di grandissimo successo è l'artwork della stupenda Toga, mentre altrettanto impressionante si dimostra il cosplay di Ashido.