My Hero Academia: una dolce Uraraka nel disegno inedito di Horikoshi per lo stop del manga

Manca molto all'uscita di My Hero Academia 387, un capitolo che comporrà un altro tassello importante per la guerra tra eroi e villain, che ormai si sta consumando in tutto il Giappone. Senza esclusione di colpi, tutti i protagonisti si stanno dando da fare per mettere KO quanti più criminali possibili, mirando specialmente ai più forti.

Un personaggio che potrebbe apparire nel prossimo capitolo di My Hero Academia è Ochako Uraraka, l'eroina iscritta alla Yuei e compagna di classe di Midoriya nella 1-A, una delle due sezioni per eroi. Così come i suoi compagni di classe e di scuola, anche Uraraka è stata coinvolta nella battaglia e principalmente il suo ruolo è quello di occuparsi di Himiko Toga, situazione più difficile che facile, specie alla luce di tutti gli ultimi potenziamenti della villain, che ha portato il caos nel combattimento.

Per vederla non sarà però necessario aspettare troppo grazie a un intervento del mangaka Kohei Horikoshi su Twitter. Sempre attivissimo sul social, anche stavolta il mangaka di My Hero Academia ha mostrato un disegno unico, realizzato per l'occasione. Pochi giorni fa, Horikoshi ha pubblicato questo sketch con una tenera Ochako Uraraka, in un disegno in bianco e nero che fa risaltare la dolcezza dell'eroina, allontanandola momentaneamente dalla guerra.

Vestiti molto più particolari e stilosi del solito, capelli invece acconciati come di consueto ma con quella che sembra un fermaglio sul lato destro della testa, in una posa che ha fatto entusiasmare tutti gli appassionati del personaggio e di My Hero Academia. Un altro disegno invece era dedicato a Kendo della classe 1-B.